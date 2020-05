Czwartek 28 maja 2020 TSMC planuje produkcję w procesie 5nm+ jeszcze w tym roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:01 W marcu tego roku firma TSMC poinformowała o rozpoczęciu masowej produkcji w swoim najnowszym 5nm procesie litograficznym. W technologii tej powstają obecnie układy SoC Apple A14, które trafią do najnowszych iPhone mających zadebiutować jesienią tego roku. Proces 5nm wykorzystuje fototechnikę naświetlania EUV (Extreme UltraViolet) i pozwala wytwarzać chipy składające się do 14 warstw polączeń, dla każdej z nich stosując naświetlanie EUV. W porównaniu do wcześniejszych najbardziej zaawansowanych litografii (N7+ i N6), proces N5 zapewnia o kilkadziesiąt procent większą gęstość tranzystorów, oraz o 15 procent lepszą ich wydajność.



Pomimo tak dobrych parametrów TSMC przygotowuje ulepszoną wersję 5nm procesu litograficznego, oznaczaną jako N5P, która otrzyma marketingową nazwę 5nm+. Ma on zaoferować identyczną gęstość jak "zwykła" 5nm litografiia, ale o 7 procent lepszą wydajność tranzystorów, lub o 15 procent redukcję poboru energii przy tej samej wydajności.



Producent poinformował właśnie, że planuje uruchomienie produkcji pierwszych chipów w tej litografii jeszcze pod koniec tego roku. Jak można oczekiwać, pierwszym klientem tej litografii będzie Apple wraz ze swoimi chipami A15 do smartfonów planowanych na jesień 2021 roku.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.