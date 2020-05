Piątek 29 maja 2020 Procesory Ryzen 4000 z serii Vermeer będą wykonane w 5nm litografii?

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 13:38 AMD przygotowuje obecnie nowe desktopowe procesory Ryzen serii 4000 (nazwa kodowa Vermeer). Z oficjalnych materiałów udostępnionych w przeszłości przez AMD wiemy, że będą to CPU bazujące na architekturze x86 ZEN 3, nieposiadające zintegrowanego układu graficznego, i produkowane w ulepszonej litografii 7nm. Ich debiut zapowiadano na ten rok, przy czym AMD podało w ostatnim czasie, że nastąpi to dopiero końcem tego roku - podczas gdy część osób oczekiwała premiery raczej w połowie tego roku. Tymczasem tajwański serwis DigiTimes sprawił wczoraj niemałą sensację na temat tych procesorów, informując, że będą one wykonane w nowszej 5nm litografii.



To właśnie nieoczekiwana zmiana procesu litograficznego na nowszy ma być przyczyną około półrocznego opóźnienia premiery tych procesorów, oraz wydania odświeżonych Ryzenów serii 3000. Według dalszych informacji DigiTimes, desktopowe Ryzeny 4000 z serii Vermeer, oparte o architekturę ZEN 3 i 5nm proces litograficzny zadebiutują podczas styczniowych targów CES i trafią do sprzedaży w 1. kwartale przyszłego roku.





Z informacjami DigiTimes nie zgodził się natomiast serwis Videocardz, udostępniając fragment nieznanego dotychczas publicznie planu wydawniczego AMD, w którym następcy chipów Vermeer, desktopowe procesory Ryzen serii 5000 o nazwie kodowej Warhol, także mają bazować na 7nm litografii.



Videocardz twierdzi, że z tego powodu nie jest możliwe, by wcześniejsze Ryzeny serii 4000 korzystały z nowszej litografii niż procesory, które mają je zastąpić za jakiś czas. Jednakże Videocardz może posiadać starszy plan wydawniczy AMD, który jest już zwyczajnie nieaktualny.



Wygląda na to, że nadchodzi najwyższa pora, aby głos w sprawie nadchodzących procesorów zabrała w końcu firma AMD, udostępniając trochę oficjalnych informacji na ich temat.



