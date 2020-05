Piątek 29 maja 2020 Biostar wprowadza płyty z chipsetem H410 i LGA 1200

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:06 Intel wprowadzając swoje najnowsze procesory Core 10 serii (Comet Lake-S) wyposażył je w całkiem nowe złącze LGA 1200. W efekcie Core i9-10900K, Core i7-10700K i inne nowe procesory wymagają zupełnie nowych płyt głównych, dlatego wraz z nimi zadebiutowały także zgodne płyty główne z chipsetem Z490. Ich cena nie należy jednak do niskich, dlatego też oferta musiała zostać uzupełniona o znacznie tańsze płyty o mniejszych możliwościach. Jednym z pierwszych producentów, który wprowadza je na rynek jest Biostar, który przygotował dwa modele płyt z chipsetem H410 i gniazdem LGA 1200.



Są to H410MHG Racing i H410MH. Płyty mają 5 fazowe sekcje zasilania, w porównaniu do 4-fazowych na dotychczasowych płytach z chipsetem H310.









