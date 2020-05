Piątek 29 maja 2020 Gigabyte podaje ceny płyt z chipsetem B550

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 13:22 Wkrótce w sprzedaży pojawią się płyty główne z chipsetem AMD B550. Będą one tańsze i bardziej energooszczędne od dotychczasowych modeli z chipsetem X570, a przy tym podobnie do nich zaoferują obsługę PCI-Express 4.0. Do tej pory w sieci pojawiały się obawy, że ich ceny nie będą jednak tak niskie jak dotychczasowych płyt głównych z chipsetem B450. Teraz można to zweryfikować dzięki firmie Gigabyte, która podała, że przygotuje łącznie 11 modeli płyt głównych z chipsetem B550, jak również zdradziła ich ceny. Najtańsze modele B550M DS3H i B550M Gaming wyceniono na 94 i 99 USD.



Kolejne dwie płyt formatu mATX, B550M Aurus Elite i B550M Aorus Pro to koszt odpowiednio: 109 i 129 USD. Z kolei dwie najdroższe płyty to B550 Vision D i B550 Aorus Master w cenie 259 i 279 USD, a pomiędzy nimi a konstrukcjami mATX producent zaoferuje jeszcze płyt formatu pełnego ATX w cenach od 139 do 189 dolarów.



Podsumowując, modele podstawowe są tylko trochę droższe od tych z chipsetem B450, ale droższe i lepiej wyposażone płyty są już znacznie droższe od swoich poprzedników. Poniżej pełna lista nowości od Gigabyte:





B550M DS3H – 94 dolary,

B550M Gaming – 99 dolarów,

B550M Aorus Elite – 109 dolarów,

B550M Aorus Pro – 129 dolarów,

B550 Gaming X – 139 dolarów,

B550 Aorus Elite – 159 dolarów,

B550 Aorus Pro – 179 dolarów,

B550I Aorus Pro AX – 179 dolarów,

B550 Aorus Pro AC – 189 dolarów,

B550 Vision D – 259,99 dolarów,

B550 Aorus Master – 279 dolarów.









