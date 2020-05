Wiosenna obniżka cen oprogramowania w sklepie GameFun365

Obecna sytuacja zmusiła wielu z nas do porzucenia naturalnego środowiska pracy na rzecz pracy zdalnej, nierzadko z wykorzystaniem własnego sprzętu. Domowe komputery PC bardzo często są pozbawione niezbędnego oprogramowania lub posiadana jego wersja jest przestarzała, co w najlepszym przypadku utrudnia pracę, a w skrajnym może ją całkowicie wykluczyć. Świadomy tego stanu rzeczy sklep Gamefun365 przygotował specjalną ofertę w ramach której użytkownicy TwojePC mogą stać się posiadaczami kluczy do najczęściej wykorzystywanych aplikacji firmy Microsoft. Opiera się ona o kod promocyjny TW10, który należy podać w momencie finalizacji transakcji, zmniejszając tym samym radykalnie cenę zakupionego oprogramowania.



Po jego wykorzystaniu Windows 10 Pro możecie mieć już za $13,27, a Home to wydatek raptem $12,35. Równie dużą obniżkę ceny można uzyskać przy zakupie Office 2016, oraz najnowszego, współpracującego tylko z dziesiątką Office 2019 – jest to odpowiednio $26,23 i $37,34. Posiadacze komputerów z rodziny Mac również mogą liczyć na solidną przecenę, dzięki której za pakiet Office 2019 zapłacą jedynie $60,50.



Płatności można dokonać zarówno kartą kredytową/debetową jak i za pomocą konta PayPal, a nabyte klucze po jednorazowej weryfikacji pozwalają na stałe przypisać oprogramowanie do dedykowanego konta Microsoft.



Poniżej znajdziecie bezpośredni linki do opisanych ofert:



Microsoft Windows 10 Pro 1 License KEY GLOBAL - $13.27 z kodem TW10



Microsoft Office 2019 Pro Plus KEY GLOBAL - $37.34 z kodem TW10



Microsoft Windows 10 Home 1 PC KEY GLOBAL - $12.35 z kodem TW10



Microsoft Office Pro Plus 2016 KEY GLOBAL - $26.23 z kodem TW10



Microsoft Office 2019 Home And Business Mac Version KEY GLOBAL - $60.5 z kodem TW10