Poniedziałek 1 czerwca 2020 Sony i Microsoft poruszają temat wstecznej kompatybilności w Xbox SeX i PS5

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:01 Już od pierwszych zapowiedzi konsoli PlayStation 5 i Xbox Series X w Internecie wrzało od dyskusji na temat wstecznej kompatybilności gier pisanych pod obecną generację, czyli Xboxa One i PS4. Teoretycznie nie powinno być z tym żadnego problemu, bo architektura CPU w starszym i nowszym sprzęcie jest kompatybilna z x86, a i GPU Navi stosowany w Radeonach 5700 doskonale radzi sobie z grami tworzonymi pod starszą architekturę GCN. Z drugiej strony istniało jednak ryzyko, że zwycięży pazerność i starsze gry zostaną zablokowane programowo. Na szczęście tak się nie stanie i zarówno konsola Sony jak i Microsoftu zapewni wsteczną kompatybilność, choć niekoniecznie w każdym przypadku.



Najlepiej pod tym katem wypada Microsoft, który wprost zadeklarował, że wszystkie gry z Xbox One będą działać na Xbox Series X, a do tego ponad 500 gier przeportowanych wcześniej z Xboxa 360 na Xbox One też odpalimy na przyszłej konsoli. Dzięki temu w dniu premiery nowy Xbox będzie mieć bardzo obszerną bibliotekę.



Nieco bardziej enigmatycznie podchodzi do tego Sony, które ustami Marka Cernego ogłosiło, że „większość z ponad 4000 gier dla PS4 uruchomimy na PS5” i że „wzięliśmy pod lupę 100 najlepszych gier dla PS4 i wydaje nam się, że w niemal wszystkie będzie można zagrać na PS5”. Jednocześnie Japończycy dopilnowali by żadnego problemu nie było z nowo powstałymi grami, ogłaszając, że wszystkie gry, których premiera odbędzie się po 13 lipca muszą być zgodne z PlayStation 5.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.