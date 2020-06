Poniedziałek 1 czerwca 2020 Specyfikacja i wynik wydajności najnowszego NUCa z serii Extreme

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:29 Phantom Canyon 11 Extreme to najnowsza generacja niewielkich komputerów Intela z rodziny NUC dedykowanych wymagającym użytkownikom. Rynkowa premiera tych urządzeń jest spodziewana w drugiej połowie bieżącego roku, ale ich nieoficjalną specyfikację i wydajność udało nam się poznać już teraz dzięki użytkownikowi Rogame, który podzielił się z nami na Twitterze zrzutem ekranu przedstawiającym wynik opisywanego komputera w benchmarku Time Spy. Dowiadujemy się z niego, że testowana maszyna była wyposażona w 4-rdzeniowy procesor Intela z obsługą 8 wątków, które pracowały z zegarem 2,3GHz (do 4,4GHz w trybie Turbo).



Procesorowi towarzyszyło 8GB pamięci RAM, SSD wspierany przez nośnik Optane, oraz dedykowany układ graficzny w postaci karty GeForce GTX 1660 Ti (1536SP, zegar ok. 1600MHz, TDP 80W). Tak wyposażony NUC osiągnął wydajność 5335pkt, czyli o 160pkt mniej niż pracujący z zegarem 2,8GHz Core i7-1165G7 z rodziny Tiger Lake-U o TDP 28W.



Nieoficjalne źródła sugerują, że nowe NUCi będą parowane zarówno z kartami Intela (Xe), jak i Nvidii oraz AMD, a przy tym mają oferować wsparcie dla maksymalnie 64GB pamięci DDR4-3200 SODIMM oraz szybkich SSD, które można umieścić w dwóch portach M.2 (1x 22x80/110 & 1x 22x80) ze wsparciem dla PCIe x4 Gen 3 i NVMe. Jeśli chodzi o procesory, to dostaniemy do wyboru kilka Core i5 i i7 z serii Tiger Lake-U. W kwestii dodatkowych modułów i portów I/O, należy się spodziewać układów WiFi 6 + Bluetooth 5.0, 2.5 Gb/s LANa od Intela, a także złączy HDMI 2.0b, Mini DisplayPort, dwóch Thunderbolt 3/USB C, sześciu USB 3 typu A (w tym jeden do szybkiego ładowania) oraz standardowego jacka. Tradycyjnie całość zostanie umieszczona w zgrabnej obudowie z charakterystycznym logo podświetlanej przez diody LED czaszki, którą możecie podziwiać na poniższym renderze.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.