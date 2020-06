Poniedziałek 1 czerwca 2020 Threadripper 3990X staniał o $540 i teraz kosztuje $3500

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:44 Partnerzy AMD szykują się już na premierę odświeżonych Ryzenów z rdzeniami Zen 2, czego owocem są pojawiające się coraz częściej obniżki cen obecnie dostępnych CPU producenta z Sunnyvale. Jedną z takich promocji został objęty model Threadripper 3990X, którego cena w sklepie Amazon poszybowała w dół o $540. Dzięki temu model ten można nabyć już za niespełna $3500, zamiast $3990. To co prawda nadal sporo, ale też opisywany CPU jest dedykowany najbardziej wymagającym użytkownikom, potrafiącym zrobić użytek z ogromnej mocy obliczeniowej, którą opisywany Thredripper oferuje.



Gwoli przypomnienia Ryzen Threadripper 3990X to procesor wyposażony w 64 rdzenie x86 Zen 2 (128 wątków) pracujące z zegarem 2,9GHz (do 4,3GHz w trybie Turbo). Specyfikacja techniczna tego układu obejmuje również 288MB pamięci cache (łącznie), 88 linii PCI-Express 4.0 oraz czterokanałowy kontroler pamięci RAM DDR4-3200 (PC4-25600). Mimo imponującej wydajności TDP Threadrippera 3990X wynosi zaledwie 280W, a jego wydajność energetyczna znacznie przewyższa to co oferują układy Intela.



