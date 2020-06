Poniedziałek 1 czerwca 2020 Za rok AMD zaserwuje nam Warhola, a Zen 4 pojawi się dopiero w 2022?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:58 Do sieci wyciekł fragment nieoficjalnego harmonogramu firmy AMD, na którym widać tajemniczy procesor dla komputerów desktop o kodowej nazwie Warhol. Jest on wyposażony w rdzenie x86 Zen 3 wytwarzane w litografii 7nm i oferuje wsparcie dla PCI-Express 4.0. Biorąc pod uwagę fakt, że następcą obecnie sprzedawanych Ryzenów i Threadripperów należących do rodziny Matisse będzie planowany pod koniec roku Vermeer można przypuszczać, że Warhol będzie kolejną generacją CPU dla desktopów, zaplanowaną na rok 2021. To by oznaczało, że na Zen 4 poczekamy dłużej niż sądziliśmy, a pomiędzy Zen 3 i 4 będzie jeszcze coś w rodzaju Zen 3+, czyli usprawniona architektura i proces 7nm+.



Równie ciekawie wygląda kolejna rodzina CPU umieszczona obok Warhola. Widzimy co prawda jedynie fragment dotyczących jej danych, ale bez problemu można wywnioskować, że to Raphael z Zen 4 wytwarzanym w nowszej litografii 5nm. Co ciekawe pod architekturą CPU widnieje napis Navi, odnoszący się bezpośrednio do GPU z architekturą RDNA. Oznacza to, że w 2022 roku AMD odejdzie od obecnej formy czystych CPU na rzecz APU, integrując we wszystkich swoich procesorach IGP. Brzmi ciekawie.



Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że powyższy harmonogram może być dziełem oszusta i dlatego trzeba do zamieszczonych w nim informacji podchodzić z należytym dystansem.









