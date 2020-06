Poniedziałek 1 czerwca 2020 Borderlands: The Handsome Collection za darmo na Epic Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 06:15 Do 4 czerwca do godziny 17:00 każdy posiadacz konta w sklepie Epic Store może za darmo przypisać do swojej biblioteki Borderlands: The Handsome Collection. Jest to pakiet składający się z dwóch gier od Gearbox Software: Borderlands 2 oraz Borderlands: The Pre-Sequel, wraz ze wszystkimi wydanymi do tej pory dodatkami. Od strony rozgrywki jest to połączenie jednoosobowej strzelanki z elementami RPG oraz cel-shadingową grafiką. Teatrem działań po raz kolejny jest planeta Pandora, a gracz ma do wyboru jedną z kilku postaci. W Borderlands 2 głównym antagonistą jest Handsome Jack, który przejął kontrolę nad planetą, a w Borderlands: The Pre-Sequel przyjdzie nam poznać jego drogę na szczyt.



Opisywany pakiet znajdziecie TUTAJ.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.