Poniedziałek 1 czerwca 2020 Specyfikacja techniczna Ryzena 9 3900XT, 3800XT oraz 3600XT

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:55 (1) Francuski sklep Materiel.net dodał do swojej oferty trzy nowe modele procesorów AMD z rdzeniami Zen 2. Mowa oczywiście o odświeżonych jednostkach z rodziny Matisse Refresh wytwarzanych w litografii 7nm, które mają za zadanie skuteczniej walczyć o klienta z CPU Intela 10-tej generacji za sprawą wyższych zegarów bazowych. Ich cena powinna być podobna jak wersji zakończonych Xem lub niewiele wyższa i nie należy się tu sugerować cenami w Materiel.net, który ogólnie ma dość wysokie ceny. Dość powiedzieć, że w tym samym sklepie Ryzen 9 3900X kosztuje €514, a za Ryzena 7 3800X trzeba dać €430.



Przechodząc jednak do sedna, zgodnie z przewidywaniami Ryzen 9 3900XT to 12-rdzeniowiec z zegarem bazowym 4,1GHz (+200MHz) i Turbo na poziomie 4,7-4,8GHz, model Ryzen 7 3800XT ma 8 rdzeni i pracuje z częstotliwością 4,2GHz/4,7-4,8GHz (+300MHz), a sześciordzeniowy Ryzen 5 3600XT będzie działać z zegarem 4GHz/4,7GHz (+200MHz).



Dużego postępu w wydajności to nie da, ale wystarczy by skutecznie walczyć z dziesiątą generacją procesorów Intela w grach. Tym bardziej, że pod koniec roku na scenę wkroczą zupełnie nowe jednostki Vermeer z architekturą Zen 3.









K O M E N T A R Z E

... (autor: krzysiozboj | data: 1/06/20 | godz.: 19:26 )

Jakieś 5-7% wzrostu wydajności pewnie będzie, to jak nowa generacja u Intela.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.