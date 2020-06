Wtorek 2 czerwca 2020 Raspberry Pi OS nową nazwą Raspbiana

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 00:05 Raspbian, czyli oficjalny system operacyjny dla urządzeń z rodziny Raspberry Pi doczekał się właśnie nowego, przełomowego wydania. Wprowadzono w nim szereg ważnych usprawnień, ale najważniejsza nowość to edycja przeznaczona jedynie dla 64-bitowych procesorów montowanych w maszynach z dużą ilością pamięci RAM. Jej wprowadzenie uznano za tak istotne, że zdecydowano się przy tej okazji na zmianę nazwy systemu z Raspbian na Raspberry Pi OS. Chodzi oczywiście o lepszą przejrzystość dla osób, które do tej pory nie miały do czynienia z popularną „malinką”.



Oryginalny Raspbian został powołany do życia w czerwcu 2012 roku przez dwóch deweloperów: Petera Greena oraz Mike’a Thompsona. Początkowo był to po prostu jeden z wielu dostępnych Osów, ale w 2015 roku zdecydowano, że Raspbian będzie oficjalnym systemem dla Raspberry Pi.







