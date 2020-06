Wtorek 2 czerwca 2020 WD pozwane za stosowanie SMR w dyskach z rodziny RED

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 00:29 Po głośnej sprawie z dyskami z rodziny RED niepotrafiącymi poprawnie pracować w macierzy RAID firma Western Digital otrzymała pierwszy pozew sądowy. Złożyła go kancelaria Hattis Law, która chce udowodnić, że WD celowo wprowadzał klientów w błąd nie informując ich o gorszej jakości niektórych ze sprzedawanych dla systemów NAS dysków talerzowych. Tym z Was, którzy nie kojarzą tej sprawy spieszę z wyjaśnieniem, że w kwietniu pojawiły się liczne zgłoszenia o problemach z łączeniem dysków WD RED w macierze RAID. Szybko okazało się, że winna jest tu budowa samego nośnika, który został wykonany w technologii SMR (Shingled media recording).



Technologia ta została stworzona z myślą o użytkownikach domowych i pozwala konstruować pojemne nośniki w wyraźnie niższej cenie niż twardziele korzystające z tradycyjnej metody zapisu magnetycznego (CMR). Aby zwiększyć upakowanie danych, a co za tym idzie obniżyć koszt magazynowania informacji, w dyskach SMR stosuje się pewien sprytny trik. Otóż zapisywane ścieżki są szersze od odczytywanych. Jest to związane z innym stopniem skomplikowania mechanizmów do odczytu i zapisu danych. Te pierwsze zajmują znacznie mniej miejsca, a co za tym są w stanie odczytać dane z wyraźnie węższej ścieżki niż jest w stanie zapisać głowica dysku. Wiedząc o tej zależności producenci wpadli na pomysł by tak zmodyfikować układ zapisu by ten częściowo nakładał nowo zapisywane ścieżki na już wykorzystane, podobnie jak układa się dachówki.



Ponieważ głowica odczytująca jest mniejsza od zapisującej, więc pomimo iż ścieżki zapisu na siebie nachodzą, to dane nadal można bez problemu odczytać. Plusem jest to, że rośnie upakowanie danych, choć kosztem wydajności przy zapisie i odczycie losowych próbek danych.



Niestety technologia SMR sprawia liczne problemy w przypadku korzystania z macierzy dyskowych i dlatego też w praktyce takie nośniki nie nadają się do tego typu zastosowań. Niestety ktoś w WD postanowił zignorować fakt, że spora część NASów jednak z takich macierzy korzysta i wciskał ją do serii RED. Co ciekawe podobne zarzuty padły również pod adresem Seagate i Toshiby, ale jak dotąd tylko WD przyznało się do tego procederu publikując listę nośników z SMR – znajdziecie ją poniżej:









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.