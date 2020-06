Wtorek 2 czerwca 2020 Karta Intel DG1 przetestowana w 3DMarku Fire Strike

Autor: Wedelek | źródło: TUM_APISAK | 00:13 Karta graficzna Intel Xe DG1 nigdy nie miała trafić na rynek w postaci gotowego produktu. Jest to po prostu platforma testowa dla deweloperów, którzy dzięki niej mają być gotowi na debiut nowej architektury GPU w procesorach z rodziny Tiger Lake oraz w przyszłych akceleratorach niebieskich, dedykowanych graczom i centrom baz danych. Mimo to budzi ona spore emocje i znajduje się w kręgu zainteresowań entuzjastów ciekawych tego, co też udało się osiągnąć Intelowi w dziedzinie rozwoju kart graficznych. Najnowsze informacje w tym temacie dostarczył nam TUM_APISAK, który opublikował na swoim koncie zrzut ekranu prezentujący wydajność DG1 w połączeniu z procesorem Intel Core i9-9900K.



Jak się okazuje model ten wyciągnął w 3DMarku Fire Strike 5538pkt, czyli mniej więcej tyle ile osiąga GeForce GTX 950 – w przypadku karty zielonych jest to około 5700pkt. To całkiem dobry wynik w porównaniu do poziomu IGP w APU od AMD, ale z drugiej strony to znacznie mniej niż oferują najnowsze karty graficznej od AMD i Nvidii z niskiej półki cenowej.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną DG1, to ta obejmuje 96 jednostek EU, czyli 768 procesorów strumieniowych oraz w zależności od wersji 3GB lub 6GB pamięci RAM typu GDDR6. Karta w takiej konfiguracji zadowala się energią dostarczaną przez gniazdo PCI-Express, co oznacza, że jej apetyt na prąd nie przekracza 75W.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.