Wtorek 2 czerwca 2020 Komputery All-in-One czy tradycyjne ''stacjonarki''?

Autor: materiały partnera | 00:20 Komputery All-in-One to świetne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują kompaktowych rozwiązań zapewniających oszczędność miejsca, a także pewien zakres mobilności.















Czym jest komputer All-in-One?



Komputer All-in-One cechuje się tym, że podzespoły (procesor, karta graficzna itd.) znajdują się w obudowie ekranu. Tym samym całość zestawu zawiera się w jednym elemencie, który w dość wygodny sposób można przemieszczać. Rozwiązania stosowane w komputerach All-in-One są połączeniem tych występujących w laptopach oraz tych, które swoje miejsce mają w tradycyjnych jednostkach stacjonarnych.



Zalety komputerów All-in-One

Jednym z atutów zestawów All-in-One, który nasuwa się jako pierwszy, jest oszczędność miejsca. To szczególnie ważne w przypadku, gdy musimy zorganizować kilka stanowisk komputerowych w jednym pomieszczeniu.



Oprócz tego niewątpliwym plusem All-in-One jest możliwość jego dość łatwego transportu z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście nie dorównuje on mobilności laptopów, ale jest zdecydowanie bardziej w tym względzie przystępny niż zestaw stacjonarny składający się z odrębnej jednostki centralnej oraz z osobnego monitora.



Tym, co dodatkowo wyróżnia sprzęt All-in-One, jest energooszczędność, a także stosunkowo niska emisja ciepła.



All-in-One czy tradycyjny zestaw stacjonarny?

Dylemat All-in-One czy tradycyjny komputer stacjonarny można rozwiązać, odpowiadając sobie na kilka pytań. Jednym z nich jest to, czy nasze stanowisko komputerowe będzie raczej stałe, czy też sprzęt będzie zmieniał swoje położenie. Jeżeli w grę wchodzi drugi scenariusz, to wówczas komputer All-in-One będzie lepiej spełniał nasze oczekiwania. Podobnie w przypadku, kiedy w pomieszczeniu, w którym zorganizowane zostanie stanowisko komputerowe, nie mamy zbyt dużo przestrzeni do zagospodarowania.



Warto zaznaczyć, że rozwój segmentu komputerów All-in-One spowodował znaczne ulepszenie się ich specyfikacji. Dzisiaj są to maszyny, które mogą podołać nawet najbardziej wymagającym zadaniom, związanym na przykład z obróbką graficzną czy montażem materiałów wideo.



Poleasingowe komputery All-in-One



Ograniczony budżet nie musi być trwałą przeszkodą w zakupie komputera All-in-One. Wyjściem może być zainteresowanie się ofertą sprzętu poleasingowego (np. na Laurem.pl), który jest nawet kilkukrotnie tańszy od fabrycznie nowego. Warto wspomnieć, że udzielana jest na niego gwarancja, co stanowi dobrą formę zabezpieczenia.



Zachęcamy do zapoznania się z ofertą komputerów poleasingowych dostępną na stronie internetowej: Laurem.pl.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.