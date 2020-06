Wtorek 2 czerwca 2020 AMD z Ryzenem C7 będzie atakować rynek smartfonów?

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 18:57 Nie od dziś wiadomo, że AMD chce ze swoją architekturą RDNA wejść na rynek GPU dla smartfonów i tabletów. Najlepszym tego przykładem jest współpraca jaką amerykanie nawiązali jakiś czas temu z południowokoreańskim Samsungiem. Wygląda jednak na to, że na tym ambicje AMD się nie kończą i firma ta chce również spróbować swoich sił na rynku jako niezależny producent SoC. Koncernowi z Sunnyvale ma w tym pomóc zaplanowany na rok 2021 układ Ryzen C7 wyposażony w 8 rdzeni na bazie architektury ARM, kontroler pamięci LPDDR5, modem MediaTek 5G, oraz IGP z czterema blokami CU na bazie RDNA 2 właśnie. Ponoć taki GPU pracujący z zegarem 700MHz ma być do 45% szybszy od Adreno 650.



Imponująco wygląda też część CPU, która składa się z dwóch mocnych rdzeni Cortex X1 z zegarem 3GHz, dwóch dodatkowych rdzeni Cortex A78 pracujących z częstotliwością 2,6GHz i czterech Cortexów A55 (2GHz). Do tego dochodzi oczywiście wsparcie dla WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB tylu C, NFC i modułów lokalizacyjnych na czele z GPS, GLONASS i Galileo. Jeśli wierzyć pogłoskom, to opisywany SoC ma być wytwarzany w litografii 5nm w fabrykach TSMC.



Brzmi bardzo ciekawie, przy czym musicie pamiętać, że na razie nie da się w żaden sposób potwierdzić tej informacji, więc podchodźcie do niej z pewnym dystansem.











