Środa 3 czerwca 2020 Intel uśmierca desktopową rodzinę procesorów Coffee Lake

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:01 Wraz z nadejściem nowego miesiąca Intel zabrał się za porządki w ofercie, usuwając z niej całą rodzinę desktopowych Coffee Lake’ów dla podstawki LGA 1151. W jej skład wchodziło kilkanaście modeli z serii Celeron, Pentium Gold oraz Core i3/i5/i7/i9, a wszystkie były wytwarzane w litografii 14nm z użyciem tranzystorów Tri-Gate. Wersje desktopowe oferowały od 2 do 8 rdzeni x86, po 64KB pamięci L1 i 256KB L2 na rdzeń i do 16MB L3 w najwydajniejszych odmianach. Oczywiście układy te nie znikną z rynku z dnia na dzień, tylko będą usuwane z niego stopniowo. I tak partnerzy OEM będą mogli je zamawiać jeszcze do 18 grudnia bieżącego roku, a ostatnia dostawa jest zaplanowana na 4 czerwca 2021 roku.



Poniżej znajdziecie pełną listę wycofanych z obiegu procesorów Coffee Lake:







