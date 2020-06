Środa 3 czerwca 2020 Intel poszerza rodzinę Atomów C3000 o cztery nowe modele

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:14 Intel po cichutku wprowadził do swojego portfolio cztery nowe modele Atomów z rodziny C3000 przeznaczone do montażu w urządzeniach sieciowych, w tym w NASach. Układy te bazują na architekturze x86 Denverton, która jest serwerową odmianą Apollo Lake, wytwarzaną w litografii 14nm. To z kolei oznacza, że mamy do czynienia z układami oferującymi po 2MB pamięci L2 na rdzeń i wyposażonymi w dwukanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4, z tym, że w zależności od modelu działającym z różną prędkością. Nie ma też mowy o wsparciu technologii HT, ale za to cała czwórka doczekała się obsługi QAT (QuickAssist) odpowiadającej za sprzętową kryptografię.



Szczegółową specyfikację nowych i sprzedawanych dotychczas Atomów C3000 znajdziecie poniżej. Nowe modele, czyli dwurdzeniowy C3338R, czterordzeniowe C3436L i C3558R, a także ośmiordzeniowy C3758R zostały wyróżnione szarym kolorem.





Kliknij aby powiększyć





