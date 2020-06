Środa 3 czerwca 2020 Apple zainwestowało w fabrykę paneli micro LED ponad $330mln

Autor: Wedelek | źródło: MacRumors | 05:29 Technologia micro-LED będzie w najbliższych latach odgrywać coraz większą rolę z uwagi na zalety jakie ze sobą niesie. Wykonane z jej wykorzystaniem panele są cieńsze, a przy tym mają lepsze parametry pracy względem tradycyjnego LCD. Poprawie ulega praktycznie każdy liczący się aspekt, od wyższej jasności, przez pełniejszą gamę kolorów, wyższy kontrast, szybsze odświeżanie obrazu i lepsze kąty widzenia, a na niższym zużyciu energii skończywszy. Jakość jest tak dobra, że bez problemu może konkurować z niedoścignionymi do niedawna OLEDami. Dlatego też Apple zdecydowało się na poczynienie inwestycji w jedną z fabryk takich wyświetlaczy.



Amerykański gigant zdecydował się w tym wypadku na połączenie sił z dwoma znanymi firmami rodem z Tajwanu: AU Optronics oraz Epistar. Według nieoficjalnych źródeł Apple wyłożyło na nową fabrykę zlokalizowaną w parku naukowym Hsinchu 330 milionów dolarów. W zamian za to amerykanie otrzymają dostęp do technologii i własnych linii produkcyjnych, co ponoć było dla firmy Tima Cooka priorytetem.







