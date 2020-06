Środa 3 czerwca 2020 24-rdzeniowy Xeon Ice Lake-SP znaleziony w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:45 Do bazy danych GeekBencha trafił nowy rekord powiązany z procesorem Intela o identyfikatorze GenuineIntel Family 6 Model 106 Stepping 4. Kryje się za nim nowy Xeon zbudowany w oparciu o serwerową mikroarchitekturę Ice Lake-SP. Ta mimo podobnej nazwy bardzo mocno różni się od Ice Lake’a znanego z laptopów, choć również jest wytwarzana w litografii 10nm. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z wyraźnie wydajniejszymi wersjami rdzeni Sunny Cove dysponującymi zwiększoną ilością pamięci cache. Każdy z rdzeni ma do dyspozycji 32KB pamięci L1 na dane i 48GB cache na instrukcje, a także 1,25MB pamięci L2. Współdzielona pamięć L3 to natomiast w przeliczeniu około 1,5MB na rdzeń.



Dla porównania w obecnych Xeonach na bazie usprawnionej architektury Skylake zarówno pamięć L1D jak i L1I mają po 32KB, a L2 jest 1MB. W laptopowych Ice Lake jest pod tym względem jeszcze skromniej i cache drugiego poziomu mamy 512KB. Do tego dochodzą usprawnienia poczynione w samych rdzeniach, które przełożą się na spory wzrost wydajności względem tego, co obecnie w serwerach może zaoferować Intel.



Zbadana jednostka miała w sumie 24 rdzenie x86 i obsługiwała na raz do 48 wątków, a jej zegar wynosił 2,2GHz i dzięki funkcji Turbo był zwiększany pod obciążeniem do maksymalnie 2,9GHz. Cały CPU miał też 36MB pamięci L3 i współpracował z 256GB RAMu o nieznanych parametrach.



To pozwoliło mu osiągnąć wynik 3989pkt w testach pojedynczego wątku i 41 588pkt w testach wielordzeniowych w pierwszym przebiegu, oraz odpowiednio 4100pkt i 14 972 w kolejnym. Szczegóły znajdziecie poniżej:









