Czy warto kupować zamienniki części do urządzeń elektronicznych?

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy kupując określone urządzenie, mieliśmy pewność, że będzie ono działać niezawodnie przez wiele lat. Rozwój elektroniki zwiększa możliwości, ale jednocześnie sprawia, że niektóre podzespoły z czasem ulegają zużyciu. Zakup oryginalnych części najczęściej wiąże się z dużymi wydatkami. Idealną alternatywą może okazać się wybór „zamiennika”.



Do jakich urządzeń opłaca się kupować zamienniki? Zamienniki można kupić praktycznie do każdego urządzenia. Oferta sklepów obejmuje nie tylko baterie do laptopów, ale także do telefonów, odkurzaczy czy elektronarzędzi. Klienci równie często wybierają zamienniki zasilaczy do laptopów, power banki czy lampy do projektorów. Zakup zamienników jest oczywiście opłacalny, pozostaje jednak pytanie, jak je odpowiednio dobrać, uwzględniając przy tym ich jakość i kompatybilność. Kupując oryginalną baterię do laptopa czy lampę do projektora, trzeba się liczyć ze sporym wydatkiem. Przeglądając ofertę zamienników, można dojść do wniosku, że taki sam element można kupić o wiele taniej. Na pewno jednak nie należy kierować się wyłącznie ceną. Najtańsze produkty mają o wiele niższą wydajność, a także cechują się dużą awaryjnością. Wybierając lampę do projektora lub zasilacz do laptopa trzeba mieć na uwadze prawidłowe funkcjonowanie całego urządzenia. Wybór niewłaściwych podzespołów może narazić użytkownika na spore koszty. Dlatego obok ceny trzeba wziąć pod uwagę renomę producenta danej części, certyfikaty, jakie posiada produkt oraz gwarancję udzielaną na zakupiony towar. Zamienniki jakiej firmy są najlepsze? Niezależnie, czy szukamy baterii do laptopa, zasilacza, czy lampy do projektora, oferta zamienników może przyprawić o ból głowy. Jak łatwo się domyślić wśród szerokiej gamy produktów znajdują się podzespoły o zróżnicowanej jakości. Kierując się wyłącznie ceną baterii lub zasilacza, można sobie tylko zaszkodzić. Dlatego wybierając zamienniki, warto postawić na sprawdzone marki. A do takiej grupy z pewnością możemy zaliczyć Mitsu i Movano. Obie marki należą do spółki ICO. Ich wspólną cechą jest niezawodność oraz wydajność. O jakości tych marek świadczy też możliwość darmowego wydłużenia gwarancji na produkty. Zostały one obdarzone zaufaniem przez polskie hurtownie z elektroniką, takie jak AB czy Incom, oraz są dystrybuowane na sporą część krajów europejskich. Baterie do laptopów Mitsu i Movano oraz Movano Premium są zbudowane z ogniw litowo-jonowych oraz litowo-polimerowych klasy A. Sprawdzone i w 100% ekologiczne ogniwa sprawiają, że bateria zapewnia rzeczywistą, deklarowaną pojemność. Co istotne produkty tych marek są objęte gwarancją. Nie dotyczy ona jedynie obudowy i elektroniki, a także utraty pojemności ogniw poniżej określonego poziomu. Flagowym produktem marki Movano są zasilacze do laptopów, z których korzysta ponad milionowa grupa użytkowników komputerów przenośnych. Zasilacze Movano zostały wyposażone w liczne zabezpieczenia, które podnoszą komfort użytkowania, zapewniając bezpieczną i bezstresową pracę na komputerze niezależnie od warunków. Marki Mitsu i Movano oferują także ładowarki do tabletów. Zakup zamiennika to ekonomiczne rozwiązanie, które wcale nie musi wiązać się z obniżeniem wydajności laptopa, tabletu czy projektora.



