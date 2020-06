Środa 3 czerwca 2020 AMD po raz kolejny bije na głowę Intela w statystykach Mind Factory

Autor: Wedelek | źródło: MindFactory | 19:14 Niemiecki sklep Mind Factory po raz kolejny podał wyniki sprzedaży procesorów dla komputerów desktop i po raz kolejny mamy do czynienia z druzgocącą przewagą firmy AMD, która w maju po prostu zdeklasowała swojego największego konkurenta. W sumie w badanym okresie koncern z Sunnyvale sprzedał w opisywanym sklepie ponad 25 tysięcy sztuk procesorów co stanowiło aż 89% wszystkich chipów. W tym samym czasie Intelowi udało się znaleźć około 3-4 tysięcy klientów, co stanowiło 11% sprzedaży. Mimo to średnio procesory Chipzilli były jednak droższe, co widać na wykresie przychodu ze sprzedaży.



Ostatecznie w maju za 85% przychodu odpowiadały Ryzeny i Threadrippery, a pozostałe 15% należało do CPU Intela. Szczegóły znajdziecie poniżej.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.