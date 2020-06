Czwartek 4 czerwca 2020 Nest Sabrina następcą Chromecasta Ultra

Autor: Wedelek | źródło: XDA Developers | 05:01 Google Chromecast mimo upływu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów, którzy za relatywnie niewielkie pieniądze są w stanie rozbudować możliwości posiadanych TV o nowe funkcje. Jak donosi XDA Developers wersja Ultra tego gadgetu niebawem doczeka się następcy w postaci urządzenia o nazwie Sabrina. Kształtem ma ono nawiązywać do obecnie sprzedawanych Chromecastów, ale najprawdopodobniej będzie sprzedawane pod należącą do Google marką Nest. W jego wnętrzu zagości SoC Amlogic zapewniający między innymi wsparcie dla Dolby Vision, a komunikacja z wyświetlaczem ma się odbywać przez złącze HDMI.



Podobnie jak Chromecast, Sabrina będzie mogła komunikować się bezprzewodowo ze smartfonem, ale w przeciwieństwie do swojego poprzednika będzie to zaledwie dodatek. Głównym narzędziem do kontroli ma być dedykowany pilot wyposażony w płytkę dotykową oraz mikrofon. Możecie go zobaczyć na jednym z poniższych zrzutów ekranu. Jak widać Google zdecydowało się w tym przypadku czerpać z doświadczeń konkurencji, której urządzenia od początku mają własne piloty. Podobno Sabrina trafi do sklepów latem tego roku, a jej koszt wyniesie około $80.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.