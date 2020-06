Czwartek 4 czerwca 2020 Game Gear Micro, czyli nowa kieszonsolka z grami Segi

Autor: Wedelek | źródło: Sega | 05:31 Fani retrokonsolek i gadgetów mają ostatnio mnóstwo powód do radości za sprawą prawdziwego wysypu produktów mających emulować działanie klasyków sprzed lat. Do tej listy można dodać również najnowsza kieszonsolkę o nazwie Game Gear Micro, która zadebiutowała właśnie na japońskim rynku gadgetów dla graczy. Wyposażono ją w niewielki, 1,5-calowy ekran LCD, standardowy krzyżak oraz kilka przycisków funkcyjnych, a całość zamknięto w obudowie o wymiarach 80mm x 43mm x 20mm. Kosztujące około $50 urządzenie wymaga do działania dwóch baterii AAA, które można ładować za pomocą wbudowanego gniazda USB i występuje w czterech wariantach kolorystycznych.



Co ciekawe każdy z nich ma inny zestaw gier, a jeśli zdecydujemy się kupić wszystkie cztery w formie wycenionego na $250 zestawu, to razem z kieszonsolkami dostaniemy specjalny uchwyt z lupą powiększającą. Tak, to nie żart. Całość jest sygnowana logo Segi, ale za produkcję odpowiada zewnętrzny podmiot.



Jeśli chodzi o dostępne gry, to wygląda to następująco:

- czarna: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run i Royal Stone;

- niebieska: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale i Baku Baku Animal;

- żółta: Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict i Nazopuyo Aruru no Ru;

- czerwona: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi i Columns.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.