Czwartek 4 czerwca 2020 AMD sprzedało od 2013 roku ponad 550mln GPU

Autor: Wedelek | źródło: Jon Peddie Research | 05:45 Na rynku PCtowych układów graficznych niekwestionowanym liderem jest od lat Intel, który dzięki integrom wyraźnie wyprzedza swoich rywali dzierżąc 63% rynku. Nvidia to z kolei największy dostawca dedykowanych kart graficznych, z udziałami sięgają ponad 70%. Jeśli jednak wyjdziemy poza obszar PCtów, to okaże się, że obie firmy muszą uznać wyższość swojego konkurenta, czyli firmy AMD, która dzięki kontraktom na dostawy układów graficznych dla konsoli PlayStation 4 i Xbox One znacząco podbiła swoje statystyki. W sumie od początku 2013 roku firma kierowana przez Lisę Su sprzedała ponad 550 milionów sztuk układów graficznych.



To jak zmieniało się to w czasie i jaki procent stanowiły układy dedykowane konkretnym urządzeniom najlepiej obrazują dwa wykresy przygotowane przez firmę analityczną Jon Peddie Research, które znajdziecie poniżej. Szkoda tylko, że marża jaką AMD uzyskało na sprzedaży większości swoich GPU była stosunkowo niska, a z widocznych liczb płynie ciekawy morał, że „wielkość sprzedaży to nie wszystko”.







