Czwartek 4 czerwca 2020 Big Navi pojawi się jesienią i będzie skierowane do wymagających użytkowników

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:57 Podczas Bank of America Securities Global Technology Conference z ust Devindera Kumara padło bardzo ciekawe stwierdzenie dotyczące najnowszych Radeonów z architekturą RDNA2, które rzuciło nowe światło na plany wydawnicze AMD. Z wypowiedzi tego Pana dowiadujemy się, że NAVI 2 będzie pierwszą linią produktów, które skorzystają z nowej architektury, a tak zwany Big Navi ma być produktem typu halo, skierowanym do entuzjastów. Tym terminem określane są produkty oferujące ponadprzeciętne osiągi za równi astronomiczną cenę. Marża ze sprzedaży rekompensuje w tym przypadku niewielką sprzedaż, a samo istnienie takiego akceleratora stanowi reklamę dla całej rodziny kart graficznych.



Ze słów Devindera Kumara można również wywnioskować, że premiera Big Navi odbędzie się jeszcze przed debiutem konsol Play Station 5 i Xbox Series X, które jak wiadomo również będą wyposażone w architekturę RDNA 2. Być może AMD chce w ten sposób pokazać, że dba nie tylko o dobro swoich partnerów, ale i klientów detalicznych preferujących granie na PCtach.



