Piątek 5 czerwca 2020 Overcooked za darmo w Epic Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:01 Posiadacze konta w sklepie Epic Games Store mogą przez najbliższy tydzień za darmo przypisać do swojego konta grę Overcooked. Tytuł ten skupia się wokół tematu prowadzenia restauracji, z tym, że zamiast kolejnego symulatora mamy do czynienia z autorską wariacją na ten temat w której liczy się dobra organizacja pracy oraz zręczność. Stworzona z myślą o kooperacji gra polega na gotowaniu na czas coraz bardziej skomplikowanych potraw, które następnie trafiają do klientów lub okazjonalnie do kuriozalnych minibosów. Cała rozgrywka została pomyślana w taki sposób, by gracze musieli dzielić się obowiązkami i wzajemnie sobie pomagać by ukończyć wyzwania na czas.



Całość ma lekki i kreskówkowy charakter, a link do gry znajdziecie TUTAJ.



Jednocześnie Epic zapowiedział, że w ramach współpracy z Creative Assembly kolejna odsłona gry z serii Total War Saga o podtytule Troy trafi 13 sierpnia do sprzedaży na Epic Store, który będzie mieć przez pewien czas wyłączność na jej sprzedaż. Z tej okazji przez pierwsze 24h będzie można zagrać w ten tytuł zupełnie za darmo, przypisując go do swojego konta w sklepie Epic.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.