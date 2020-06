Piątek 5 czerwca 2020 Chuwi prezentuje nowy minikomputer z Celeronem

Autor: Wedelek | źródło: Chuwi | 05:15 LarkBox to nazwa nowego mikrokomputera od firmy Chuwi, który kubaturą może konkurować z wyrośniętą cytryną. Jego wymiary zewnętrzne to zaledwie 61 x 61 x 43mm, a waga to około 127 gramów. Z oczywistych powodów aluminiowa obudowa o pojemności 0,16l nie ma dość miejsca na rozbudowany zestaw wentylatorów i do chłodzenia wszystkich komponentów musi wystarczyć pojedynczy wentylator o nieznanej średnicy. Mimo, że nie mamy do czynienia z wydajną maszyną do gier, to LarkBox powinien sprostać wymaganiom przeciętnego użytkownika, zapewniając przyzwoitą moc obliczeniową i wsparcie dla wyświetlaczy 4K 60Hz.



W jego wnętrzu zmieścił się należący do rodziny Gemini Lake Refresh Celeron J4115, który oferuje cztery rdzenie pracujące z zegarem 1,5GHz/2,5Ghz, 4MB pamięci podręcznej, IGP UHD 600 z 12 jednostkami EU (250 MHz - 750 MHz) oraz dwukanałowy kontroler pamięci typu DDR4/LPDDR4. W podstawowej konfiguracji procesorowi towarzyszy 6GB pamięci RAM, 128GB ROM, oraz płyta główna ze złączem M.2 2242 na SSD o pojemności do 1TB. Na jej PCB znajdziemy też układ audio, Bluetooth 5.0 i szereg portów, w tym USB-A, pojedynczy USB-C oraz HDMI. Co ciekawe na stronie głównej nie ma nawet słowa o modułach Ethernet czy WiFi, ale zapewne któryś z nich opisywana kosteczka jednak posiada.



Ponieważ firma Chuwi ma ograniczone zasoby gotówki, więc osoby zainteresowane nabyciem LarkBoxa muszą poczekać do startu kampanii w serwisie Indiegogo, co ma nastąpić 23 czerwca. Opisywany komputerek zostanie wyceniony na $199, ale subskrybując gazetkę (newsletter) można liczyć na 25% zniżki.









