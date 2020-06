Piątek 5 czerwca 2020 8-rdzeniowy Rocket Lake przetestowany w 3DMarku

Autor: Wedelek | źródło: rogame | 05:29 Procesory Comet Lake-S może nie są rewolucyjne, ale mimo wszystko to całkiem udane jednostki. Nie budzą one jednak zbyt wielkich emocji, zwłaszcza, że nadal mamy do czynienia z połączeniem niezbyt już nowoczesnego procesu 14nm++ z równie starą architekturą Skylake, na którą nałożono przez lata szereg poprawek. Znacznie ciekawiej prezentuje się na tym tle planowana na przyszły rok rodzina Rocket Lake, która ma korzystać z zupełnie nowych rdzeni x86 Willow Cove, które specjalnie z myślą o tych CPU zostały przeprojektowane w taki sposób, by dało się je wytwarzać w 14nm. Nowa architektura w końcu powinna przynieść wyraźny wzrost IPC oraz sprzętowe łatki dla wielu z wykrytych do tej pory dziur w zabezpieczeniach.



Oczekiwania są więc spore, a Intel ma niespełna rok na to by doszlifować swoje procesory w taki sposób by im sprostać. Na razie nie idzie mu pod tym względem zbyt dobrze, o czym świadczą testy pierwszych próbek inżynieryjnych 8-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora Rocket Lake. Układ ten pracując z zegarem 3,2GHz (do 4,3GHz w Turbo) osiągnął w 3DMark Fire Strike oraz Time Spy odpowiednio 19898 oraz 4963 punktów, a dla całej platformy było to 1746 i 605pkt.



To niestety niezbyt imponujący wynik, nawet biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z próbką inżynieryjną. Na razie testowany Rocket Lake wyraźnie przegrywa zarówno z obecną ofertą Intela jak i AMD, a to oznacza, że przed inżynierami Chipzilli jeszcze masa pracy.









