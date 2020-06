Piątek 5 czerwca 2020 Posiadacze Optane powinni wstrzymać się z aktualizacją Windowsa 10

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 17:57 (1) Aktualna polityka aktualizacji systemu Windows zakłada, że ten jest kierowany do użytkowników stopniowo, tak aby Microsoft miał czas na wprowadzenie do niego właściwych poprawek usuwających napotkane błędy. Z tego właśnie powodu najnowsza kompilacja znana jako May 2020 Update przestała być na jakiś czas dostarczana nowym użytkownikom, choć Ci nadal mogą ją pobrać ręcznie. Takiej nadpobudliwości powinni się z całą pewnością wystrzegać posiadacze nośników Optane, bo najnowsza wersja dziesiątki jest pozbawiona co najmniej jednej istotnej z ich punktu widzenia biblioteki DLL.



Alert o jej braku pojawia się zresztą nie tylko na komputerach z nośnikiem Optane, ale i na takich, które mają jedynie włączoną obsługę takich pamięci. Co prawda da się ten problem dość łatwo obejść ale i tak posiadacze Optane powinni poczekać z aktualizacją swojego systemu do czasu usunięcia znanych błędów przez Microsoft.







STOREMI od AMD ma się bardzo dobrze z nowymi okienkami.



