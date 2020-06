Piątek 5 czerwca 2020 Tak wygląda układ chłodzenia zestawu deweloperskiego PS5

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 17:58 Do sieci trafiła szersza dokumentacja zestawu deweloperskiego PlayStation 5 pokazująca z jakim typem chłodzenia mamy w niej do czynienia. Jak się okazało charakterystyczny kształt układający się w rzymską cyfrę pięć faktycznie skrywa dwa oddzielne radiatory, a pod tzw. „skrzelami” kryją się wentylatory. Konkretnie po każdej ze stron mamy zestaw składający się z trzech wentylatorów oraz radiatora, z czego ten po lewej stronie ma wbudowaną komorę parową. Ta służy do odprowadzania nadmiaru ciepła z jednostki APU łączącej rdzenie x86 Zen 2 i IGP na bazie RDNA2. Drugi radiator chłodzi z kolei sekcję zasilania i sam zasilacz.



A tak to wygląda w formie obrazkowej, która jest fragmentem zgłoszonego przez Sony wniosku patentowego. Strzałkami zaznaczono w jaki sposób odbywa się obieg powietrza.







