Piątek 5 czerwca 2020 Intel opracował nowy zestaw instrukcji usprawniających działanie cache

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:59 Intel opracował nowy zestaw instrukcji dla swoich przyszłych procesorów, który ma za zadanie usprawnić działanie pamięci podręcznej. Nosi on nazwę CLDEMOTE i jest to skrót od sformułowania cache line demote. Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem nowych instrukcji jest przenoszenie danych pomiędzy różnymi poziomami pamięci podręcznej w momencie zmiany priorytetu w dostępie do nich. Przykładowo, korzystając z CLDEMOTE określona porcja informacji będzie mogła być przeniesiona z pamięci podręcznej L2 do znacznie pojemniejszej, ale i wolniejszej L3 bez konieczności angażowania pamięci RAM.



To powinno usprawnić funkcjonowanie całego podsystemu pamięci i w konsekwencji pozytywnie wpłynąć na wydajność całego procesora. Pierwszymi układami, które maja korzystać z CLDEMOTE będą serwerowe Sapphire Rapids, przeznaczone dla średniej półki cenowej chipy Alder Lake oraz niskonapięciowe Atomy, Pentiumy i Celerony na bazie rdzeni x86 Tremont.







