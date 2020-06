Poniedziałek 8 czerwca 2020 GeForce RTX 3080 - pierwsze zdjęcia i nowe informacje

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:42 Nvidia aktualnie przygotowuje się do debiutu kolejnej generacji swoich kart graficznych. Będą to modele z serii GeForce RTX 3000, oparte o 7nm układy graficzne z architekturą Ampere. Pierwsze karty z tej serii trafią na rynek prawdopodobnie za około 3 miesiące, a o zbliżającej się premierze świadczą kolejne informacje, jakie wyciekają do sieci. Tym razem najnowsze przecieki dotyczą karty GeForce RTX 3080, której zdjęcie zostało opublikowane na chińskim forum ChipHell. Sfotografowana karta była wyposażona w układ GA102-200 z 4352 rdzeniami CUDA, oraz 10 GB pamięci z 320-bitowym interfejsem.



To dość duża zmiana, bo według dotychczasowych przecieków GeForce GTX 3080 miał być oparty o mniejszy układ GA104 zawierający 3840 rdzeni CUDA. Zgadza się natomiast pojemność pamięci video, która wynosi tyle ile we wcześniejszych informacjach.



Jak można zauważyć, karta ma znacznie przebudowany system chłodzenia, w którym jeden wentylator znajduje się po jednej stronie, a drugi po drugiej stronie. Dzięki takiej budowie obie strony karty wyglądają bardzo podobnie do siebie.



Według dalszych informacji z forum ChipHell, debiut rynkowy GeForce GTX 3080 powinien odbyć się w bardzo zbliżonym czasie do premiery gry Cyberpunk 2077, która jak wiadomo zaplanowana jest na 17 września.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.