Poniedziałek 8 czerwca 2020 Ryzen 7 3800 XT przetestowany w Ashes of the Singularity

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:39 Nowe odświeżone Ryzeny 3 generacji jeszcze nie trafiły na rynek, a w sieci już dostępne są ich pierwsze testy. W bazie Ashes of the Singularity odnaleziono własnie wynik uzyskany przez procesor Ryzen 7 3800XT, czyli wyżej taktowaną wersję dotychczasowego 8-rdzeniowego CPU Ryzen 7 3800X. Procesor ten ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu wraz z modelami Ryzen 9 3900XT i Ryzen 5 3600XT, a cała trójka trafi do sprzedaży na początku lipca. Nowy procesor AMD został sparowany z kartą GeForce RTX 2080, i uzyskał z nią wynik 135,9 fps w ustawieniach normal, 115,3 Fps w ustawieniach medium i 95,5 fps w ustawieniach heavy.



Dla porównania z tą samą kartą graficzną inny procesor AMD - Ryzen 5 3600 uzyskuje wynik 100,6 fps w ustawieniach normal, natomiast flagowy Core i9-10900K od Intela uzyskuje 125,7 fps. Trzeba przy tym uwzglęnić, że w Ashes of the Singularity procesory Intela od dawna wypadają lepiej, aniżeli CPU AMD. Na tę chwilę brak też jest bezpośredniego porównania wyniku Ryzen 7 3800XT do modeli 3800X lub 3700X.







