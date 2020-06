Wtorek 9 czerwca 2020 TSMC przygotuje nieplanowany wcześniej 4nm proces litograficzny

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:31 Tirma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) poinformowała dziś, że zamierza udostępnić swoim klientom nieplanowany dotychczas proces litograficzny. Nowy proces, nazwany 4nm, zostanie udostępniony do masowej produkcji w 2023 roku, i ma stanowić dodatkową opcję wyboru dla klientów firmy. Litografia 4nm będzie wywodzić się z wcześniejszych trzech wersji procesów 5nm (N5, N5P, N5+) oraz wykorzystywać te same reguły projektowe i te same linie produkcyjne i osprzęt, oferując przy tym większą gęstość i wydajność tranzystorów niż N5+.



Ma być to tańsza, alternatywna opcja dla całkowicie nowej litografii 3nm, która będzie bardziej zaawansowana i będzie wymagać ponowego zaprojektowania chipów i użycia zupełnie nowych linii produkcyjnych.



