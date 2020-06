Wtorek 9 czerwca 2020 Intel Core i7-1165G7 z serii Tiger-Lake-U przetestowany w 3DMarku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:16 Nadchodzące mobilne procesory Intel Tiger Lake-U, poza produkcją w ulepszonym procesie 10nm+ i zastosowaniem rdzeni x86 Willow Cove, otrzymają także całkiem unowocześniony zintegrowny układ graficzny (IGP). Będzie on oparty o 12 generację architektury, nazywaną także Intel Xe, i wyposażony w o 50 procent więcej jednostek wykonawczych niż IGP stosowane w dotychczsowych mobilnych procesorach Intel Ice Lake-U. To powinno się przełożyć na dość solidną wydajność nowych mobilnych CPU Intela w zastosowaniach graficznych, i tak też wynika z pierwszych testów wykonanych w benchmarku 3DMark.



Prównano w nim wydajność zintegrowanych grafik zaszytych w procesorach Core i7-1165G7 (Tiger Lake-U), Core i7-1065G7 (Ice Lake-U) i Ryzen 7 4700U (Renoir).



Jak się okazuje, IGP z Core i7-1165G7 osiąga nieco wyższy wynik Graphics Score aniżeli Core Radeon Vega 8, uzyskując wyższą liczbę klatek na sekundę w 3 z 4 testów graficznych, a tym samym niewlując przewagę wydajności jaką Radeon Vega 8 posiadał nad IGP procesora Core i7-1065G7 z ubiegłorocznej serii Ice Lake-U.



Ogólny wynik jest zbliżony do uzyskanego przez Ryzen 7 4700U, ale prawdopodobnie tylko z uwagi na niedopracowany sterownik lub inny problem, przez który Core i7-1165G7 w teście Physics Score wypadł słabiej od swojego poprzednika.







