Wtorek 9 czerwca 2020 Core i7-10700K: statystyki podkręcania według Silicon Lottery

Autor: Zbyszek | źródło: Silicon Lottery | 14:36 Silicon Lottery, czyli sklep internetowy oferujący procesory selekcjonowane w ostatnim czasie dodał do swojej oferty procesory Core i7-10700K z najnowszej serii Intel Comet Lake-S. Silicon Lottery testuje otrzymane od producenta partie procesorów pod kątem faktycznie uzyskiwanych przez nie stabilnych częstotliwosci taktowania podczas pracy z wszystkimi rdzeniami, a następie oferuje możliwość zakupu tak selekcjonowanych CPU z gwarancją pracy z podaną przez sklep częstotliwością. Jak się okazuje, Core i7-10700K, uznawany za lepszą wersję Core i9-9900K, po podkręceniu wcale nie uzyskuje wyższych od niego częstotliwości taktowania.



Otrzymane przez Silicon Lottery partie Core i7-10700K, przy obciążeniu wszystkich rdzeni uzyskiwały w zależności od egzemplarza taktowanie od 4,9 do 5,1 GHz - identyczne jak uzyskiwane przez Core i9-9900K.



Tak też zostały one podzielone do sprzedaży i za CPU z gwarancją pracy z taktowaniem 4,9 GHz na wszytkich rdzeniach trzeba zapłacić w Silicon Lottery 429 USD, z gwarancją 5,0 GHz - 469 USD, a z gwarancją 5,1 GHz - 559 USD.



Silicon Lottery podaje też, że o ile 4,9 GHz uzyskuje prawie każdy z testowanych Core i7-10700K, a 5,0 GHz dwie trzecie z nich (dokładnie 68 procent), o tyle 5,1 GHz jest możliwe do uzyskania przez 20 procent testowanych CPU. Są to warto nieco lepsze niż uzyskiwane przez Core i9-9900K, gdzie podobnie prawie każdy procesor mógł pracoważ z zegarem 4,9 GHz, ale 5,0 GHz już tylko 30 procent, a 5,1 GHz - tylko 5 procent.



Innymi słowy w Core i7-10700K szansa na trafienie na procesor uzyskujący 5,0 GHz jest dwukrotnie większa, a na uzyskujący 5,1 GHz - czterokrotnie większa niż w Core i9-9900K. To jednak słabiej niż w przypadku Core i9-9900KS, spośród których 95 procent CPU uzyskiwało taktowanie 5,0 GHz, a 28 procent 5,1 GHz.



Co zaskakujące, Core i7-10700K wymagają do uzyskania takich częstotliwości napięcia wyższego o około 0,05V niż wymagały wcześniejsze 8 rdzeniowe Core i9-9900K. Dla częstotliwości 5,0 GHz optymalnym poziomiem jest 1,375 V, a dla 5,1 GHz - 1,4V.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.