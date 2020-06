Wtorek 9 czerwca 2020 Nvidia zmieniła plany - karty Ampere bardzo wydajne i z dużym TDP?

Autor: Zbyszek | źródło: igor’sLAB | 15:24 (1) Im bliżej do debiutu kolejnej generacji kart graficznych Nvidia, tym więcej nieoficlajnych informacji o nich. Według najnowszych doniesień jakie podał igor’sLAB, znany z kilku sprawdzonych przecieków, Nvidia na ostatniej prostej postanowiła zmienić dotychczasowe plany względem serii Ampere. Zamiast kart o wydajności o około 50 procent wyższej od dotychczasowych Turingów, i z nieco niższym TDP od nich, postanowiono, aby flagowe modele zaofertowały tak wysoką wydajność, jak to tylko jest możliwe. Wszystko z powodu obawy przez kartami AMD z architekturą RDNA 2.



Dodatkowo Nvidia miała jakiś czas temu przyjąć strategię zakładającą kojarzenie jej przez klientów z produktami typu premium, a pojawienie się konkurencyjnych Radeonów o wydajności zbliżonej do nowych flagowych modeli GeForce RTX mogłoby oczywiście zachwiać takim odbiorem Nvidia i ostatnim postrzeganiem jej marki.



Dlatego też w gabinetach Nvidia miano postanowić o wyciągnięciu z serii Ampere wydajności większej od planowanej, co będzie mieć swoje odzwierciedlenie we wkaźniku TDP oraz prawdopodobnie w cenie kart.



Wedlug igor’sLAB, Nvidia w ramach serii Ampere przygotowuje aż trzy flagowe karty dla graczy - wszystkie oparte o układ GA102. Mają one korzystać z pamięci GDDR6X o szybkości efektywnej do 21 Gbps, a ich wskaźnik TBP (Total Board Power) wyniesie od 320W do 350W, Karty będą wyposażone w bardzo zaawansowany system chłodzenia znany z ostatnio wyciekłych zdjęć, którego cena produkcji ma sięgać 150 dolarów, a przynajmniej jedna z nich otrzyma nazwę GeForce RTX 3090 (prawdopodobnie z dopiskiem Ti lub SUPER).



Sumarycznie według igor’sLAB przygotowywany do tej pory GeForce RTX 3080 Ti z układem GA102 postanowiono zmienić w 3 oddzielne modele, których wydajność podniesiono do granic możliwości (wraz ze wskaźnikiem TBP). Prawdopodobnie pozostałe karty, z mniejszymi chipami GA103 i GA104. planowane dotychczas jako GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070 także otrzymają wzmocnioną specyfikację i TDP nieco wyższe od planowanego, a przy tym nazwy z jakimi trafią do sprzedaży pozostają niewiadomą.



K O M E N T A R Z E

Raja przyzwyczaił nVidię do pewnych wzrostów poziomów wydajności (autor: Qjanusz | data: 9/06/20 | godz.: 16:18 )

kolejnych generacji GPU i nVidia na podstawie tego schematu założyła bezpieczny poziom wydajności swojego Ampere.



Problem polega na tym, że Raja już nie pracuje w AMD.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.