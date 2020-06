Instalacja Usług Google na smartfonach Huawei - poradnik

Jak zapewne każdy doskonale wie, na linii USA-Chiny panują obecnie starcia. Głównie gospodarcze, co objawiło się blokadą Huawei. Firma nie może korzystać z amerykańskich rozwiązań, a więc też z Usług Google. Smartfony i tablety tego producenta nie mają oficjalnego dostępu do Sklepu Play, więc nawet pobieranie aplikacji może wydawać się utrudnione. Jednak to Android, otwarty system, więc istnieje wiele nieoficjalnych metod na instalację Usług Google na urządzeniach Huawei.







Jak zainstalować Usługi Google na Huawei?

Brak Usług Google to nie koniec świata. Od tego tak naprawdę warto zacząć, ale jeśli jesteś pewny, że potrzebujesz je zainstalować na swoim smartfonie lub tablecie od Huawei, to metod jest od groma. Wszystkie sprowadzają się tak naprawdę do jednego - pobrania odpowiednich aplikacji i zainstalowania ich. Obok Usług Google trzeba pamiętać o Google Framework oraz naturalnie Sklepie Play. Dzisiejsze sposoby ich instalacji ograniczają się wyłącznie do jednego programu, który cały ten proces ogranicza do kilku kliknięć. Po paru chwilach restartujemy urządzenie i już możemy zalogować się na swoje konto Google.

Google nie jest na rękę, gdy nieoficjalnie instalujemy ich Usługi

Oczywiście Google nigdy nie może być zadowolony, gdy ktoś instaluje ich usługi na urządzeniach, które nie otrzymały oficjalnego certyfikatu. Amerykanie oficjalnie nie zalecają tego robić z wielu powodów - między innymi firma nie jest w stanie zagwarantować pełnej kompatybilności. Do tego mogą pojawić się różne niedogodności, jak gorsza optymalizacja. Nie zapominajmy też, że zainstalowanie Usług Google nie daje wszystkich certyfikatów, więc o Google Pay można zapomnieć.

Metody na instalację Usług Google na smartfonach Huawei nie są wieczne

O ile dzisiaj sposobów instalacji Usług Google, a co za tym idzie Google Play na Huawei nie brakuje, tak niewykluczone, że jutro może ich w ogóle nie być. Jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, Amerykanom nie jest ta sytuacja na rękę. Dlatego gigant z Mountain View może lada moment zablokować wszelkie metody i ostatecznie instalacja Usług Google na urządzaniach Huawei może nie być możliwa.

Instalacja Usług Google na smartfonach Huawei nie jest w pełni bezpieczna

Na sam koniec kwestia bezpieczeństwa. Nikt nie jest w stanie zagwarantować wszystkich zabezpieczeń po instalacji Usług Google. Sama instalacja może też zawierać złośliwe oprogramowanie. Dlatego należy być ostrożnym przy wybieraniu sprawdzonych metod.