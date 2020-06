Cyberpunk 2077 i Xbox Series X - dwie wyczekiwane premiery. Co o nich wiemy?

Rok 2020 to rok dwóch wielkich premier, na jakie czekają gracze z całego świata. Przede wszystkim czeka nas długo oczekiwana premiera Cyberpunk 2077, chwilę później ma zadebiutować najnowsza konsola Xbox Series X. Na ich temat napisano już wiele. Warto zatem podsumować informacje oraz poznać kilka nowych, interesujących faktów.











Cyberpunk 2077, czyli pewny hit? Na premierę Cyberpunk 2077 czekamy z niecierpliwością już od pewnego czasu. Przesunięcie daty wydania nowej gry, tylko powiększyło nasze emocje. Tym samym oczekujemy jak najlepszej i wciągającej rozgrywki. Co wiemy na razie o zapowiadanym hicie? Akcja gry ma miejsce w fikcyjnym mieście Night City, czyli metropolii, sięgającej od Los Angeles do San Francisco. Do dyspozycji graczy jest aż 6 dzielnic aglomeracji. Bohaterem Cyberpunk 2077 jest postać V. Możemy sami zadecydować, czy chcemy grać płcią damską, czy męską.

To jak potoczy się historia w grze, zależy w dużym stopniu od nas. Główną osią narracji są napięcie pomiędzy biedniejszą, a bogatszą warstwą społeczną. W świecie Cyberpunk 2077 prawdziwą władzę mają największe korporacje. W grze zobaczymy także inne elementy futurystycznego świata jak cyber-implanty, służące do udoskonalania swojego ciała.

Twórcy Wiedźmina 3 przyzwyczaili do nas do rozległych światów, po których możemy się swobodnie poruszać. Nie mogło być zatem inaczej w ich najnowszej produkcji. Cyberpunk ma jeszcze więcej rozległych tereny do eksploatacji, dlatego gracze powinni czuć się zadowoleni. Struktura gry jest ponadto wzbogacona o ogromne wieżowce i inne futurystyczne budowle, które możemy przemierzać. Fabuła również nie pozwoli nam odejść od komputera. Szybko się bowiem zorientujemy, że wszystkie zadania, jakie będziemy musieli wykonać, nie dzieją się bez przyczyny. Ba! Są one nawet dostosowane do płci bohatera, jaką wybierzemy na samym początku. Obecnie CD Project RED przewiduje, że premiera Cyberpunk 2077 będzie miała miejsce 17 września tego roku. Jak się niebawem przekonamy, takie rozwiązanie może być całkiem opłacalne także dla graczy. Z całą pewnością nasz apetyt będzie jeszcze większy. Nowa generacja – Xbox Series X Rok 2020 przebiega także pod znakiem premiery najnowszej konsoli – Xbox Series X. Pierwszy raz mogliśmy ją zobaczyć w trakcie gali The Game Award 2019. Już wtedy wzbudziła ona duże emocje. Microsoft utrzymuje stanowisko, że na nowej konsoli będziemy mogli zagrać już w grudniu tego roku, a dokładnie w sezonie świątecznym.

Xbox Series X wprowadzi granie na jeszcze wyższy poziom. Z rozbudowanej specyfikacji warto wspomnieć o ośmiordzeniowym procesorze, opartym na Zen 2. Z kolei Karta graficzna AMD Navi-based GPU dostarczy nam jeszcze lepszych efektów wizualnych. Zostanie zniwelowany także efekt szarpania, dzięki dopasowaniu częstotliwości odświeżania ekranu do klatek gry, poprzez technologię VRR. I oczywiście rozdzielczość 4K w 60 klatkach na sekundę będzie standardem.

Na koniec nie możemy nie wspomnieć o wstecznej kompatybilności, czyli dostosowanie konsoli do gier, które kupiliśmy wcześniej, czyli przed premierą Xbox Series X. Jak bowiem pamiętamy, konsole ósmej generacji cieszyły się pod tym kątem nie najlepszą chwałą. Mogliśmy na nich grać tylko w nowe, z reguły eskluzywne tytuły. Teraz niezależnie od tego, czy posiadamy gry na Xbox One, czy Xbox 360, będziemy mogli w nie zagrać na najnowszej konsoli. Przesunięcie premiery Cyberpunk 2077 W Cyberpunk 2077 mieliśmy zagrać wiosną tego roku. Jednakże premiera została przesunięta na wrzesień. Dodatkowy czas ma zostać poświęcony przez twórców na usunięcie jak największej liczby błędów. Mówi się jednak o tym, że to niejedyny powód przesunięcia premiery. Warto bowiem wspomnieć o wydaniu najnowszej konsoli Xbox Series X, o której pisaliśmy powyżej. Jest możliwe, że twórcy Cyberpunk 2077 pracują na przeniesieniem swojego dzieła na nowe urządzenie. Tym bardziej że pod koniec tego roku ma się również pojawić Playstation 5.

CD Project RED zapewne zależy na jak najlepszej kompatybilności na oba te urządzenia. Dzięki temu będą oni mogli dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Takie rozwiązanie ma jeszcze większy sens, jeśli przytoczymy zapowiedź twórców, o rozwijaniu gry w kolejnych częściach.

Nie zapominajmy także, że twórcy gry na początku roku, poinformowali, że raz zakupiona wersja Cyberpunk 2077 dla Xbook One będzie dostępna do uruchomienia na Xbook Series X. Dużo osób bowiem zinterpretowało te doniesienia właśnie w kontekście wstecznej kompatybilności.

Niezależnie od spekulacji jedno jest pewno. Premiera najnowszej konsoli od Microsoft oraz gry od CD Project RED są oczekiwane już od dłuższego czasu. Do ostatecznej daty dzieli nas tylko kilka emocji. Czy twórcom uda się sprostać oczekiwaniom graczom, które już teraz są bardzo wysokie? Tego przekonamy się niebawem.





