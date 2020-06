Środa 10 czerwca 2020 Apple jeszcze w tym miesiącu zaprezentuje własny procesor dla Maców

Autor: Zbyszek | 17:04 W sieci już od pewnego czasu pojawiały się doniesienia o tym, że Apple zamierza w przyszłości całkowicie porzucić procesory x86. Producent już od ponad 10 lat samodzielnie projektuje chipu dla swoich smartfonów iPhone oraz tabletów iPad, których produkcję zleca następnie TSMC. Takie samo rozwiązanie ma zostać przyjęte dla przyszłych generacji przenośnych i stacjonarnych komputerów MacBook oraz iMac, w których znajdą się autorskie procesory Apple oparte o architekturę ARM. Mają one zastąpić stosowane dotychczas procesory od Intela.



Według najnowszych informacji, procesory Apple dla Maców i MacBooków zostaną zaprezentowane już podczas konferencji Apple WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), która rozpoczyna się 22 czerwca. Natomiast laptopy i komputery wyposażone w te CPU pojawią się w sprzedaży wiosną przyszłego roku. Pozostający do tego momentu czas ma pozwolić na dostosowanie oprogramowania do nowych CPU.



Według wcześniejszych informacji procesory ARM zaprojektowane przez Apple dla komputerów stacjonarnych i przenośnych wykorzystają rdzenie Firestorm - bardziej wydajne od rdzeni A14 dla smartfonów i tabletów. Chipy będą wytwarzane w 5nm litografii przez TSMC i mają zawierać do 12 takich rdzeni.



Do decyzji o porzuceniu CPU od Intela szefostwo Apple miało zostać skłonione nie tylko dobrymi efektami w projektowaniu własnych chipów do smartfonów i tabletów - decydujące okazały się problemy Intela z przejściem na 10nm proces litograficzny, oraz liczne luki bezpieczeństwa w jego CPU. Co więcej, opracowywanie własnych CPU i zlecanie ich produkcji TSMC ma być tańsze, niż kupowanie gotowych procesorów od Intela.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.