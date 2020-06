Środa 10 czerwca 2020 Oficjalna premiera hybrydowych i warstwowych procesorów Intel Lakefield

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:30 Intel oficjalnie wprowadza dziś na rynek swoje nowe procesory mobilne przeznaczone dla najlżejszych urządzeń. Jednostki Core i5-L16G7 oraz Core i3-L13G4 to tak naprawde procesory skrywane do tej pory pod nazwą Lakefield, zawierające jeden wydajny rdzeń z architekturą Sunny Cove, oraz cztery energooszczędne rdzenie z architekturą Tremont. Procesory mają również 4MB pamięci podręcznej oraz zintegrowany IPG 11 generacji, z 64 lub 48 jednostkami wykonawczymi, i taktowany zegarem 0,5 GHz. Poza hybrydową architekturą, czyli zastosowaniem różnych rdzeni CPU, nowe procesory wyróżniają się także czterowarstwową budową,



Na jednej z warstw znajduje się IGP 11 generacji oraz wspomiane wcześniej rdzenie x86, a na trzech pozostałych warstwach wszystkie kontrolery oraz interfejsy wejścia wyjścia plus zintegrowana pamięć DRAM LPDDR4X o pojemności 8GB. Wskaźnik TDP całosci wynosi 7W, a zużycie energii w trybie czuwania (nie mylić z idle) zaledwie 2.5mW.



W stosunku do wcześniejszych procesorów, zaletą CPU z serii Lakefield jest wyższa wydajność jednowątkowa (dzięki rdzeniowu SunnyCove), mniejsze zużycie energii w spoczynku i mniejsze wymiary samego procesora (12x12 mm wraz z 8GB zintegrowanej pamięci RAM). W efekcie cała płyta głowna ma wymiary zbliżone do karty płatniczej (poza oczywiście trochę większą od niej grubością), co pozwala ma budowę znacznie lższejszych laptopów, które mogfą być częściowo elastyczne.



W chwil obecnej zainteresowanie producentów procesorami Core i5-L16G7 oraz i3-L13G4 jest jednak nikłe - zapowiedziano tylko Galaxy Book S i Lenovo X1 Fold.









