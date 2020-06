Środa 10 czerwca 2020 Nowe statystyki sprzeadży samodzielnych kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: Jon Peddie Research | 23:08 Sytuacja AMD na rynku kart graficznych znacznie pogorszyła się na początku 2018 roku, po zakończeniu boomu na karty graficzne wśród górników kryptowalut, którzy cenili karty Radeon windując ich sprzedaż. Niestety wśród graczy Radeony nie były tak popularne, czego przyczyną była po prostu ich słabsza wydajność lub opłacalność w zastosowaniach związanych z grafiką 3D. Trend ten utrzymywał się aż do premiery kart Radeon RX 5700 z serii Navi, kiedy średnio tylko jedna na pięć kupowanych przez graczy kart graficznych to były akceleratory z serii Radeon.



Ma to swoje odbicie w najnowszych statystykach, jakie podała firma analityczna Jon Peddie Research. Z przedstawionych danych wynika, że w minionym 1. kwartale tego roku sprzedane zostało około 9,5 mln kart graficznych, których łączna cena wyniosła nieco ponad 2,7 mld dolarów. Z puli tej 69,19 procent (około 6,6 mln sztuk) stanowiły karty Nvidia GeFoce, a 30,81 procent (około 2,9 mln sztuk) karty AMD Radeon. Tym samym obaj producenci zachowali bardzo zbliżone proporcje sprzedaży w porównaniu do wcześniejszego 4. kwartału 2019.



W porównaniu do 1. kwartału 2019 roku sprzedaż Radeonów wyraźnie wzrosła co AMD zawdzięcza debiutowi serii Navi. We wspomnianym określe w ogólnej sprzedaży kart graficznych aż 77,33 procent stanowiły GeForce, a tylko 22,67 procent karty Radeon.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.