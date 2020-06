Piątek 12 czerwca 2020 Oficjalna prezentacja PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 15:50 (1) Firma Sony oficjalnie zaprezentowała swoją najnowsze kosolę PlayStation 5. Urządzenie zaskakuje swoim wyglądem, który jest zupełnie inny od wyglądu dotychczasowych prototypów, a także bardzo futurystyczny. Biało czarana obudowa pasuje kolorystycznie do wyglądu padów Dual Sense, a jej kształ jest dość kontrowersyjny i według opinii nie wszystkim przypadł do gustu. Konsola trafi do sprzedaży jesienią tego roku, w dwóch wersjach: standardowej z czytnikiem Ultra HD Blu-ray oraz bez niego czyli w wersji Digital Edition. Wraz z urządzeniem zaprezentowano także 26 gier, które w momencie premiery będą dostępne wyłącznie na PlayStation 5.



Niestety, szczegółowa specyfikacja techniczna urządzenia nie została podana.







sony (autor: Pyniek1972 | data: 12/06/20 | godz.: 17:23 )

Wygląda całkiem zacnie.



A tak offtop.Na GOG-u Hitman: Absolution - Elite Edition za darmoche https://www.gog.com/ :)



