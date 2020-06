Poniedziałek 15 czerwca 2020 Gwałtowny wzrost inwestycji na rynku mikroprocesorów

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru/SEMI | 05:01 Firma analityczna SEMI opublikowała najnowszy raport dotyczący branży półprzewodników, z którego wynika, że po chwilowym przestoju na początku bieżącego roku czeka nas kolejna faza dynamicznego rozwoju. Według najnowszych prognoz do końca 2020 roku wydatki na sprzęt do obrazowania wzrosną o ponad 60%, a w 2021 roku odnotujemy kolejny, tym razem 36% przyrost zamówień. Przełoży się to ostatecznie na zwiększenie wydatków na zakup sprzętu do litografii w przyszłym roku do 24%, a firmy z tej branży wydadzą na ten cel w sumie ponad 30 miliardów dolarów. Według SEMI jest to związane z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na układy scalone, który obejmie praktycznie wszystkie segmenty tego rynku.







