Poniedziałek 15 czerwca 2020 Ark: Survival Evolved i Samurai za darmo od Epica, a Hitman: Absolution od GOGa

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store/GOG | 05:15 Kolejny tydzień, to kolejne darmowe gry od Epica. Tym razem dostaliśmy Ark: Survival Evolved czyli przygodową grę akcji z gatunku survivali o dość nietypowej stylistyce. Mamy tu bowiem do czynienia z połączeniem dżungli zdominowanej przez dinozaury z futurystycznymi budowlami oraz współczesnym orężem. Podczas rozgrywki przyjdzie nam zresztą nie tylko polować na wielkie gady, ale i je udomawiać. Na tym nie koniec prezentów od Epica, który zaserwował nam też pakiet Samurai Shodown NeoGeo Collection obejmujących w sumie siedem klasycznych, dwuwymiarowych bijatyk wchodzących w skład serii Samurai. Co ciekawe po zakończeniu tej promocji cała kolekcja trafi też na konkurencyjne platformy, gdzie będzie trzeba za nią zapłacić.



Darmowe gry od Epica możecie pobrać TUTAJ.



Przy okazji warto też wspomnieć, że dziś do 14:00 możecie też pozyskać z GOGa darmową wersję gry Hitman: Absolution. Aby tego dokonać należy odwiedzić TĘ stronę.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.