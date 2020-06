Poniedziałek 15 czerwca 2020 Play-Asia zdradził cenę PlayStation 5. Tanio nie będzie…

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:44 (1) Prezentacja konsoli PlayStation 5 wywołała spore poruszenie wśród graczy z uwagi na charakterystyczny, bardzo futurystyczny kształt połączony z biało-czarną kolorystyką, który nie każdemu przypadł do gustu. Oczywiście to, czy PS5 jest ładna czy brzydka to kwestia subiektywna i w gruncie rzeczy mało istotna. Dużo ważniejsza jest kwestia jej wydajności i ceny. O tym pierwszym aspekcie wiemy całkiem sporo – to połączenie Zen2 + RDNA2 + b. szybkiego SSD, ale cena pozostawała wielką niewiadomą. Nieco więcej światła na tę kwestie rzucił sklep Play-Asia, który rozpoczął przedsprzedaż nowej konsoli od Sony, która w wersji z napędem Blu-ray została wyceniona na 699,99 dolarów.



Nie da się ukryć, że to bardzo dużo i choć wszyscy spodziewali się dużego wzrostu cen, to większość predykcji oscylowała wokół $500-$599. Dla porównania obecnie PS4 Pro z 1TB dyskiem HDD można dostać w USA już za $400, a za $450 dostajemy konsolę + zestaw trzech gier.



Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wersja PS5 bez napędu optycznego będzie wyraźnie tańsza, choć jest to szczerze powiedziawszy mało prawdopodobne. Premiera PS5 jest zaplanowana na bliżej niesprecyzowany okres Świąt Bożego Narodzenia 2020.









A na ps3 mowilo sie monolit (autor: Wyrzym | data: 15/06/20 | godz.: 06:07 )

no to powiem ze ps5 to sprawia ze monolit sie troche chowa :]



Normalnie nie mial bym zadnych oporow lyknac i jedna i druga, normalnie... znaczy sie gdyby X to byla pelnoprawna konsola z grami tylko na nia, a tak? mozna za ta cene kupic grafe do PC i miec pewnie duzo lepiej. Dziwna ta polityka MS w sumie, robia konsole dla ludzi ktorzy koniecznie musza miec w domu cos co sie nazywa konsola i nie palaja miloscia do Sony w tym samym czasie.



