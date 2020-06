Poniedziałek 15 czerwca 2020 Producenci płyt głównych manipulują odczytem temperatury w Ryzenach

Autor: Wedelek | źródło: AMD/HWInfo | 05:59 Pod koniec ubiegłego tygodnia rozpętała się mikro afera z producentami płyt głównych dla procesorów AMD w roli głównej. Wyszło bowiem na jaw, że niektórzy z nich celowo modyfikowali kod dostarczony przez producenta w taki sposób, by oszukać algorytm AVFS (Adaptive Voltage and Frequency Scaling) odpowiedzialny za pomiar temperatury kluczowych elementów CPU. Dzięki temu procesory pracowały z wyższymi zegarami niż powinny, co ostatecznie przekładało się na nieco większą wydajność. Problem w tym, że taka manipulacja może ostatecznie przyczynić się do nieprawidłowej pracy procesora i skrócenia jego żywotności, a nawet prowadzić do jego uszkodzenia.



Dlatego też w całą tę sprawę włączyła się firma AMD, która z jednej strony wszczęła własne śledztwo, a z drugiej uspokoiła swoich klientów twierdząc, że w procesor wbudowano jeszcze kilka innych zabezpieczeń, które chronią go przed uszkodzeniami fizycznymi nawet wtedy, gdy AVFS dysponuje niewłaściwym odczytem temperatury.



Tak czy siak sytuacja jest rozwojowa, a deweloperzy aplikacji HWInfo przygotowali z tej okazji aktualizację wprowadzającą zmienną Power Reporting Deviation, odzwierciedlającą różnicę w postrzeganiu temperatury przez algorytm i czujniki, które oddają jej faktyczny stan.







