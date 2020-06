Poniedziałek 15 czerwca 2020 IntelliJ IDE – poważny błąd w budowie Ice Lake powoduje restarty komputerów wyposażonych w CPU Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 10:46 (3) Od co najmniej dwóch lat procesory Intela kojarzą się już nie tylko z wysoką wydajnością, ale i z całą masą odnalezionych w nich błędów i podatności. Ostatnio dość głośno było o błędzie CrossTalk, który naraża użytkowników enklaw SGX (Software Guard eXtensions) na spore niebezpieczeństwo – więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ. Niestety to nie jedyny problem, jaki wykryto w ostatnich miesiącach. Równie poważny jest błąd znaleziony w procesorach z rodziny Ice Lake, który powoduje restart całego systemu po wykonaniu określonych instrukcji przez procesor. Na razie nie wiadomo, czy jest to jedynie uciążliwość, czy kolejna luka w zabezpieczeniach, a sprawa jest rozwojowa.



Co gorsza w tym przypadku mamy do czynienia z błędem na poziomie samej architektury, a jego usunięcie za pomocą poprawki w mikrokodzie najprawdopodobniej nie będzie możliwe. Jak donosi JetBrains, który wpadł na ślad tego problemu Intel już próbował ominąć błąd poprzez nowy mikrokod dla BIOSu, ale jego starania spełzły na niczym.



Podczas niezależnych testów udało się zawiesić każdy z testowanych komputerów, bez względu na to z jakim systemem współpracował (Linux/Windows 10/MacOS), a wykonanie określonych instrukcji zawsze prowadziło albo do zawieszenia OSu albo restartu komputera. Nowy błąd został przez jego znalazców nazwany IntelliJ IDE.



może (autor: xpx | data: 15/06/20 | godz.: 11:11 )

intel powinien dołożyć ser do logo na stałe, jest to ich synonim jakości



te procki są drążone przez korniki chyba (autor: Qjanusz | data: 15/06/20 | godz.: 11:52 )

tydzień bez kolejnej dziury, tygodniem straconym



Jim Keller... (autor: Baraka | data: 15/06/20 | godz.: 12:08 )

odwalił kawał dużej roboty.Spie...lił 10ta generacje,i odchodzi z firmy,bo boli go ząbek. :D



