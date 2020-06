Wtorek 16 czerwca 2020 Ryzen 3 4300U przetestowany bez żadnego układu chłodzenia

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Znany w środowisku entuzjastów PCtów Fritzchens Fitz zdecydował się na niecodzienny test polegający na przetestowaniu procesora Ryzen 3 4300U "Renoir" bez nałożonego na niego radiatora. Ten przeznaczony dla laptopów układ oferuje cztery rdzenie x86 Zen2 z obsługą czterech wątków, które pracują z zegarem 2,7/3,7GHz, a także IGP RX Vega 5 z 320 procesorami strumieniowymi. Nie jest to więc w żadnym wypadku TOPowy model, ale mimo wszystko oferuje przyzwoitą wydajność, nawet wtedy, gdy nie posiada odpowiedniego układu chłodzenia, czego dowiodły testy przeprowadzone przez Fitza.



Najnowszy APU od AMD bez chłodzenia osiągnął w Cinebenchu R15 124pkt w teście pojedynczego wątku i 327pkt jako cały CPU, a w Time Spy uzyskany przez niego wynik to 395pkt (1262pkt dla CPU i 353pkt w przypadku GPU). Aby sprawdzić stabilność procesora na laptopie w którym był zamontowany uruchomiono również pierwszego Crysisa, katując go w ten sposób przez 10 minut.



Jak już się pewnie domyśliliście Ryzen 3 4300U poradził sobie z tym zadaniem bez większego trudu. Przy okazji wyszło na jaw, że wszystkie aktywne jednostki w badanym modelu są zgrupowane w jednym module CCX, a drugi jest po prostu odłączony.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.